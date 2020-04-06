"В Украине уменьшилось число заболевших коронавирусом" - Шмыгаль [ Редактировать ]
За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневной селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.
В частности, из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней, отметил он.
"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. У нас могло быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", - заявил президент Владимир Зеленский.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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