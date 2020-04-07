Пожарным до сих пор не удалось потушить лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения Киевской области. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Утром пожарным удалось локализовать пожар на территории Котовского лесничества между пгт Полесское и селом Владимировка (около 6,5 га) и вблизи села Рудня Осошня (около 4 га). Однако днем около 14:15 в результате сильного ветра произошло распространение огня по травяному настила на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью. Огонь вновь хватил территорию площадью до 35 га.

Чтобы взять пожар под контроль, были вызваны два специализированных вертолета Ми-8 и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав ГСЧС с территории Житомирской области. На данный момент к тушению привлечены 120 человек и 29 единиц техники. Пожарными самолетами АН-32П осуществлено 9 сбросов - 72 тонны воды.

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировано повышения уровня радиации до 0,021 мР/ч. Радиационный фон в столице и области остается в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений: в Киеве - 0,013 мР/час, в Киевской области - 0,011 мР/ч. Максимально допустимый фон - 0,05 мР/ч.

Напомним, вчера, 6 апреля, полиция задержали виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Им оказался 27-летний житель села Раговка Иванковского района Киевской области.