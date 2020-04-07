Лесной пожар в Чернобыльской зоне увеличился до 35 га, но радиация в пределах нормы [ Редактировать ]
Пожарным до сих пор не удалось потушить лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения Киевской области. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Утром пожарным удалось локализовать пожар на территории Котовского лесничества между пгт Полесское и селом Владимировка (около 6,5 га) и вблизи села Рудня Осошня (около 4 га). Однако днем около 14:15 в результате сильного ветра произошло распространение огня по травяному настила на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью. Огонь вновь хватил территорию площадью до 35 га.
Чтобы взять пожар под контроль, были вызваны два специализированных вертолета Ми-8 и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав ГСЧС с территории Житомирской области. На данный момент к тушению привлечены 120 человек и 29 единиц техники. Пожарными самолетами АН-32П осуществлено 9 сбросов - 72 тонны воды.
В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировано повышения уровня радиации до 0,021 мР/ч. Радиационный фон в столице и области остается в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений: в Киеве - 0,013 мР/час, в Киевской области - 0,011 мР/ч. Максимально допустимый фон - 0,05 мР/ч.
Напомним, вчера, 6 апреля, полиция задержали виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Им оказался 27-летний житель села Раговка Иванковского района Киевской области.
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Пожарные до сих пор не могут потушить огонь на площади около 20 га между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества Киевской области. Для тушения пожара задействована специальная авиация.
Пожар в Чернобыльской зоне пока не удается потушить
Спасатели пытаются ликвидировать крупный очаг горения между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества. Его площадь составляет около 20 гектаров. К тушению огня привлечена авиация.
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