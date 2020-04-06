Полиция задержала виновника лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения [ Редактировать ]
Правоохранители задержали виновника масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения Киевской области. Об этом сообщается на полиции Киевской области.
"При проведении неотложных мероприятий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После того, как огонь ветром понесло дальше, он не смог потушить костер", - говорится в сообщении.
Тем лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения до сих по не удалось полностью ликвидировать, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Пожарные продолжают тушить огонь на площади около 20 га между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества Киевской области. К тушению пожара привлечены 124 человека и 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8.
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