В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесного пожара. Спасатели пытаются ликвидировать два очага возгорания. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Продолжают гореть около 20 га лесов между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества Киевской области. К тушению пожара привлечены 124 человека и 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8. Авиация уже осуществила 42 сбросы воды (174 тонны).

Также спасатели пытаются ликвидировать меньший очаг возгорания (на площади около 5 га) вблизи села Раговка Котовского лесничества (41 квартал). К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники. К 21:00 5 апреля пожар локализован.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, уверяет ГСЧС.

В Киеве - 0,014 мР/час, в Киевской области - в пределах 0,012 мР/час, в Чернобыле - 0,020 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч.