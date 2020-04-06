Пожар в Чернобыльской зоне пока не удается потушить - ГСЧС [ Редактировать ]
В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесного пожара. Спасатели пытаются ликвидировать два очага возгорания. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Продолжают гореть около 20 га лесов между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества Киевской области. К тушению пожара привлечены 124 человека и 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8. Авиация уже осуществила 42 сбросы воды (174 тонны).
Также спасатели пытаются ликвидировать меньший очаг возгорания (на площади около 5 га) вблизи села Раговка Котовского лесничества (41 квартал). К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники. К 21:00 5 апреля пожар локализован.
Радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, уверяет ГСЧС.
В Киеве - 0,014 мР/час, в Киевской области - в пределах 0,012 мР/час, в Чернобыле - 0,020 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч.
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