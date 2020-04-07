В Полтавской области подтвердили четыре новых случая коронавируса [ Редактировать ]
В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили четыре новых заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.
По его словам, новые случаи подтвердили у троих женщин и одного мужчины.
"Плюс 4 новых случая COVID-19 в Кременчуге, подтвержденных ПЦР. Три женщины и один мужчина. Районы проживания: Раковка, Гвардейская, Молодежный (2 случая). Возраст пациентов - от 28 до 76 лет", - написал Малецкий.
Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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