В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили четыре новых заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.

По его словам, новые случаи подтвердили у троих женщин и одного мужчины.

"Плюс 4 новых случая COVID-19 в Кременчуге, подтвержденных ПЦР. Три женщины и один мужчина. Районы проживания: Раковка, Гвардейская, Молодежный (2 случая). Возраст пациентов - от 28 до 76 лет", - написал Малецкий.

Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.