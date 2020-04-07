В Винницкой области двухлетнего ребенка, у которого обнаружили коронавирус, из-за ухудшения состояния здоровья подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.

При этом он сообщил, что ребенок находится под постоянным наблюдением врачей.

"Еще одного зараженного ребенка, из г Могилев-Подольский, которому всего 2 года и 7 месяцев, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка тяжелое, он находится под постоянным наблюдением врачей", - сообщил Скальский.

В Винницкой области у 77 человек лабораторно подтверждено наличие коронавирус, из которых семь - дети. Двое - жители Винницы, один из села Боровка Черновицкого района и трое проживают в городе Гайсин.

Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.