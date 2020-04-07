В Винницкой области ребенка с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ [ Редактировать ]
В Винницкой области двухлетнего ребенка, у которого обнаружили коронавирус, из-за ухудшения состояния здоровья подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.
При этом он сообщил, что ребенок находится под постоянным наблюдением врачей.
"Еще одного зараженного ребенка, из г Могилев-Подольский, которому всего 2 года и 7 месяцев, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка тяжелое, он находится под постоянным наблюдением врачей", - сообщил Скальский.
В Винницкой области у 77 человек лабораторно подтверждено наличие коронавирус, из которых семь - дети. Двое - жители Винницы, один из села Боровка Черновицкого района и трое проживают в городе Гайсин.
Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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