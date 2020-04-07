Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 77 случаев;
- Волынская область - 34 случая;
- Днепропетровская область - 15 случаев;
- Донецкая область - 10 случаев;
- Житомирская область - 11 случаев;
- Закарпатская область - 38 случаев;
- Запорожская область - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 160 случаев;
- Кировоградская область - 53 случая;
- Киев - 253 случая;
- Киевская область - 97 случаев;
- Львовская область - 29 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 30 случаев;
- Полтавская область - 12 случаев;
- Ривненская область - 40 случаев;
- Сумская область - 51 случай;
- Тернопольская область - 168 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 13 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 247 случаев;
- Черкасская область - 62 случая;
- Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 7 апреля в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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