В Киеве не будут отключать горячую воду - Кличко [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будут отключать горячее водоснабжение. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
"Впервые слышу об отключении горячей воды. Горячую воду не отключают, все коммунальные предприятия работают, обеспечивая жизнедеятельность нашего города", - отметил Кличко, комментируя информацию о планах отключить горячую воду в Киеве.
Жителям столицы, у которых возникнут проблемы с подачей горячей воды, мэр посоветовал обращаться в контактный центр по номеру 15-51.
Вы можете сказать ваш адрес, и наши коммунальные службы быстро это смогут исправить.
Ранее сообщалось о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.
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