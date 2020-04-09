Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будут отключать горячее водоснабжение. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Впервые слышу об отключении горячей воды. Горячую воду не отключают, все коммунальные предприятия работают, обеспечивая жизнедеятельность нашего города", - отметил Кличко, комментируя информацию о планах отключить горячую воду в Киеве.

Жителям столицы, у которых возникнут проблемы с подачей горячей воды, мэр посоветовал обращаться в контактный центр по номеру 15-51.

Вы можете сказать ваш адрес, и наши коммунальные службы быстро это смогут исправить.

Ранее сообщалось о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.