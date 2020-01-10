24 декабря 2019 года Кабмин принял постановление об уменьшении цены на отопление и горячую воду. Согласно постановлению коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" снизило цену на отопление и горячую воду.

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"Появление в правовом поле механизма, позволяющего корректировать начисления за тепло и горячую воду по фактической цене газа без пересмотра тарифа, позволило уменьшить платежки за тепло и горячую воду на 22-23% - в среднем это 300-400 грн в зависимости от площади квартиры и энергоэффективности дома", - сообщила компания.

В платежках за декабрь теперь цену на газ будут считать по цене 4276,69 грн за тысячу кубометров вместо заложенных в тариф 6235,51 грн.

Если у вашего дома есть счетчик, тогда 1 Гкал тепловой энергии будет составлять 1290,44 грн вместо 1654,41 грн. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 квадратного метра будет составлять 25,32 грн вместо 38,4 грн.

Цена 1 кубометра горячей воды снизится почти на 20 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.