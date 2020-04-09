В Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве - вспышка коронавируса [ Редактировать ]
Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве епископ Иона (Черепанов) заболел коронавирусной инфекцией. Об этом священнослужитель написал в своем Facebook.
"Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - написал епископ Иона.
По его словам, сейчас самочувствие в норме, температура утром была 36,7 градусов.
"Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился - не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено... Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю", - написал наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря.
Мужской Свято-Троицкий Ионинский монастырь находится в исторической части Киева, которая называется Зверинец. Входит в Киевскую епархию Украинской православной церкви.
Свято-Троицкий Ионинский монастырь был основан в 1868 году. К 1918 году насчитывал более 800 монахов и послушников. В 1934 году был закрыт по распоряжению советских властей. В 1935 году монастырь оказался на территории вновь созданного Ботанического сада Академии наук УССР. В 1991 году был возвращён Украинской православной церкви.
по теме
Бог в Сети: карантин превратил интернет в главный рупор Церкви
Пандемия коронавируса и карантин затронули все религиозные конфессии, практически парализовав их деятельность. Массовые мероприятия в Украине запрещены до конца карантина - 24 апреля. При этом 12 апреля Пасху будут отмечать католики, а 19-го - православные. Праздничные службы церковь проведет за закрытыми дверями. Но покажет по ТВ и интернету.
В Киеве заработала платформа эмоциональной поддержки
Кроме этого платформа обладает и другими возможностями
В Киеве составили 574 протокола о нарушении карантина: пять человек оштрафованы на 91 800 гривен
С 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без защитных масок и документов; собираться группами более двух лиц; посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны; находиться в общественных местах лицам младше 14 лет без сопровождения взрослых.
В Киеве от коронавируса умер молодой мужчина, 12 новых заболевших
Из 12 человек, заболевших в Киеве за минувшие сутки, госпитализированы двое. Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. В столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В Киеве мужчина попытался вплавь добраться до закрытого на карантин Гидропарка (видео)
Его задержала полиция