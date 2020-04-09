Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве епископ Иона (Черепанов) заболел коронавирусной инфекцией. Об этом священнослужитель написал в своем Facebook.

"Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - написал епископ Иона.

По его словам, сейчас самочувствие в норме, температура утром была 36,7 градусов.

"Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился - не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено... Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю", - написал наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

Мужской Свято-Троицкий Ионинский монастырь находится в исторической части Киева, которая называется Зверинец. Входит в Киевскую епархию Украинской православной церкви.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь был основан в 1868 году. К 1918 году насчитывал более 800 монахов и послушников. В 1934 году был закрыт по распоряжению советских властей. В 1935 году монастырь оказался на территории вновь созданного Ботанического сада Академии наук УССР. В 1991 году был возвращён Украинской православной церкви.