Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:30 9 апреля, в Украине зафиксировали 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
57 летальных исходов, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 102
- Волынская область - 38
- Днепропетровская область - 41
- Донецкая область - 11
- Житомирская область - 31
- Закарпатская область - 51
- Запорожская область - 47
- Ивано-Франковская область - 218
- Кировоградская область - 78
- Киев - 300
- Киевская область - 100
- Львовская область - 61
- Луганская область - 3
- Одесская область - 43
- Полтавская область - 19
- Ривненская область - 64
- Сумская область - 56
- Тернопольская область - 169
- Харьковская область - 5
- Херсонская область - 18
- Хмельницкая область - 16
- Черновицкая область - 302
- Черкасская область - 80
- Черниговская область - 9
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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