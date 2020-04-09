По состоянию на 09:30 9 апреля, в Украине зафиксировали 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

57 летальных исходов, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 102

Волынская область - 38

Днепропетровская область - 41

Донецкая область - 11

Житомирская область - 31

Закарпатская область - 51

Запорожская область - 47

Ивано-Франковская область - 218

Кировоградская область - 78

Киев - 300

Киевская область - 100

Львовская область - 61

Луганская область - 3

Одесская область - 43

Полтавская область - 19

Ривненская область - 64

Сумская область - 56

Тернопольская область - 169

Харьковская область - 5

Херсонская область - 18

Хмельницкая область - 16

Черновицкая область - 302

Черкасская область - 80

Черниговская область - 9

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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