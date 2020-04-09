Сьогодні християни західного обряду відзначають Великий, або чистий четвер. І хоч цьогоріч святкування затьмарене пандемією, люди намагаються не порушувати вікових традицій. Які зміни вніс коронавірус - розкаже Ольга Жидецька.

Двоє жительок словацького села Соблагова прикрашають традиційне великоднє дерево. Дівчата в народних строях карантинних рекомендацій дотримуються - навіть маски підібрали до костюмів - вишиті. На гілочки, за давнім звичаєм, розвішують різнокольорові крашанки. Раніше це завжди робили місцеві школярі. Однак і цю традицію довелося відкласти до кращих часів - збиратися великими гуртами заборонено. На пам'ять про нинішній, особливий Великдень, на шкаралупі дітлахи повиводили - COVID-19.

Мартіна Каченова, жителька Соблагова:

Цей Великдень відрізнятиметься від інших. Зазвичай у селі всюди грає музика, в усіх веселий настрій, а хлопці йдуть вулицями з відрами й поливають дівчат водою. А цьогоріч ми просто сидітимемо вдома, згадуватимемо минулі святкування, переглядатимемо фото та відео.

Суворий карантин вніс неприємні корективи у святкування Великодня чи не в усьому світі. Замість весело провести час у колі рідних та друзів, люди змушені дотримуватися режиму самоізоляції й дивитися онлайн-трансляції урочистих служб із порожніх храмів. У такій ситуації творчі підприємці шукають, як покращити настрій своїм клієнтам. Так у французькій цукерні пасхальні яйця оздоблюють у карантинному тренді.

Жан-Франко Пре, кондитер:

Нам хотілося, хоча б якось викликати в людей усмішку. Тож і зробили шоколадні яйця у формі коронавірусу. Нашим клієнтам сподобалось, потім завітали журналісти - і тепер про це говорять усі.

В іншій цукерні теж підхопили модні тенденції. Тут навіть пасхальні зайці пропагують відповідальну поведінку під час пандемії. Шоколадні великодні символи вбралися в захисні маски.

Бенуа Гербо, кондитер:

Так ми хочемо вшанувати людей, які впродовж великодніх свят змушені носити маски. Це медики, поліцейські, рятувальники, продавці. Усіх тих, хто не проведе ці вихідні в товаристві рідних через цей складний період.

Сандра Мулін, покупчиня:

Це доволі кумедно, особливо з огляду на нинішні реалії. Коли дивишся, аж на душі стає тепліше. Мені подобається.

А от у лондонському зоопарку великодніх традицій вирішили не порушувати. І влаштували улюблену дитячу розвагу - пошук крашанок для місцевих улюбленців сурикатів. Пухнастики із завданням впоралися залюбки на відмінно. Щоправда, спостерігати за цим цьогоріч мали нагоду лише наглядачі звіринцю.