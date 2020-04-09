Все граждане, прибывающие в аннексированный Россией Крым, будут обязаны самоизолироваться на 14 дней. Это предусматривает указ главаря оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, пишет "Коммерсант".

Об этом на заседании штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

"То есть эти граждане обязаны не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест. Также на пунктах пропуска при въезде в Республику Крым всем гражданам будет выдаваться памятка, в которой будут обозначены все меры поведения в период нахождения граждан на самоизоляции, а также контактные данные медицинских учреждений для оперативного обращения в случае ухудшения самочувствия", - сказал на заседании штаба по предотвращению распространения инфекции "премьер-министр Крыма" Юрий Гоцанюк.

На данный момент на украинском полуострове выявили 26 заразившихся коронавирусом. Еще пять случаев инфицирования подтверждены в Севастополе.