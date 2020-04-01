В Крыму вводят карантин [ Редактировать ]
В Крыму вводят карантин в связи распространением коронавируса. Теперь будут проверять всех въезжающих в регион. Об этом сообщают российские СМИ.
Срок, на который вводится карантин, может быть продлен.
"Чтобы купировать ситуацию, принято решение: с 00:00 будет введение карантина, на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта, зеркалим самые жесткие меры регионов с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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