В Крыму вводят карантин в связи распространением коронавируса. Теперь будут проверять всех въезжающих в регион. Об этом сообщают российские СМИ.

Срок, на который вводится карантин, может быть продлен.

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"Чтобы купировать ситуацию, принято решение: с 00:00 будет введение карантина, на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта, зеркалим самые жесткие меры регионов с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.