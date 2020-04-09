В китайском городе Ухань, с которого началось распространение коронавирусной инфекции по миру людям разрешили вернутся к обычной жизни.

Об этом сообщает Sky News.

По информации, после 76-дневного жесткого карантина граждане смогли пользоваться транспортом и выезжать за пределы города и граждане решили помпезно отпраздновать это событие

"Вдоль набережных города люди размахивали флагами, скандировали: "Ухань, вперед!", а также пели национальный гимн Китая", - отмечается в сообщении.

Известно, что в городе Ухань зафиксировали 82 тысячи случаев заболевания, 3300 из которых закончились летальным исходом.

Тем временем США уже намного обошли Китай по случаям коронавируса. В стране насчитывается уже более 400 тысяч заражений, почти 2 тысячи закончились смертью пациентов.