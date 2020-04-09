В США зафиксирован новый антирекорд умерших от коронавируса [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 9 апреля, в США зафиксировали более 431 838 случаев инфицирования коронавирусом. Уже второй день подряд фиксируют рекордное число летальных исходов в результате заражения COVID-19.
По итогам 8 апреля количество смертей за сутки составило 1973 человека, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Всего умерли 14 768 человек, выздоровели 23 865.
Прежний антирекорд по смертям был зафиксирован 7 апреля - тогда за сутки скончались свыше 1,7 тысячи человек. А до этого самый высокий показатель в 1,4 тысячи жертв был зафиксирован 3 апреля.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика.
Напомним, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных.
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