По состоянию на четверг, 9 апреля, в США зафиксировали более 431 838 случаев инфицирования коронавирусом. Уже второй день подряд фиксируют рекордное число летальных исходов в результате заражения COVID-19.

По итогам 8 апреля количество смертей за сутки составило 1973 человека, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Всего умерли 14 768 человек, выздоровели 23 865.

Прежний антирекорд по смертям был зафиксирован 7 апреля - тогда за сутки скончались свыше 1,7 тысячи человек. А до этого самый высокий показатель в 1,4 тысячи жертв был зафиксирован 3 апреля.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика.

Напомним, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных.