Профспілки України вимагають повернути батькам гроші за харчування дітей у школах - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Майже три мільярди гривень витратили батьки по всій країні на харчування дітей у школах, - повідомив на своїй сторінці у Facebook голова конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він пропонує повернути ці гроші батькам, адже деякі з них сьогодні залишилися без доходів.
Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:
Це реально мільярдні кошти, які зосереджені на рахунках місцевих бюджетів, як у столиці, так і на периферії. Зараз діти знаходяться вдома на карантині, на карантині знаходяться батьки. Батьки втратили роботу, дохід від дрібного бізнесу, якщо він є, втратили зарплату, або частину зарплати - якщо пішли у відпустку за свій рахунок. Вдповідно, діти разом з батьками дома знаходяться без грошей.
Я хочу нагадати чиновниками і депутатам, якщо вони не знають або не розуміють, що діти їдять не тільки у школі, але й дома. І хочуть їсти не тільки у школі, але й вдома!
Профспілки вимагають прийняти рішення на рівні президента, РНБО і рекомендувати всім без винятку місцевим радам всі ці кошти, які були передбаченні на харчування дітей, - віддати тим родинам, діти яких харчувалися, чи мали б харчуватися зараз в школі. Гроші вони повинні отримати на картки батьків. Це досить серйозні гроші для простих українців, десь 1,5 десь 2 десь 3 тисячі гривень на місяць.
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