Компания Google запретила своим сотрудникам использовать программу для видеоконференций и онлайн-встреч Zoom в рабочих целях из-за уязвимостей в безопасности приложения. Об этом сообщает BuzzFeed.

На прошлой неделе Google разослала своим сотрудникам письма, в которых предупредила, что Zoom перестанет работать на корпоративных компьютерах.

"Уязвимость в Zoom позволяла хакерам получать доступ к управлению компьютером или защищенным файлам. Персональные данные пользователей передавались сторонним компаниям, в том числе Facebook", - говорится в сообщении.

В то же время, для личного пользования сотрудники могут запускать приложение через браузер или с телефона.

Ранее мы писали о том, что тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ.