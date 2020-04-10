Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom [ Редактировать ]
Компания Google запретила своим сотрудникам использовать программу для видеоконференций и онлайн-встреч Zoom в рабочих целях из-за уязвимостей в безопасности приложения. Об этом сообщает BuzzFeed.
На прошлой неделе Google разослала своим сотрудникам письма, в которых предупредила, что Zoom перестанет работать на корпоративных компьютерах.
"Уязвимость в Zoom позволяла хакерам получать доступ к управлению компьютером или защищенным файлам. Персональные данные пользователей передавались сторонним компаниям, в том числе Facebook", - говорится в сообщении.
В то же время, для личного пользования сотрудники могут запускать приложение через браузер или с телефона.
Ранее мы писали о том, что тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ.
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Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ
Ранее Zoom уже обвиняли в проблемах с безопасностью своего сервиса. В июле 2019 года Apple удалила Zoom со своих компьютеров Mac, поскольку обнаружила серьезную уязвимость, позволявшую хакерам удаленно подключаться к видеокамере пользователей.
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