В Україні стартував освітній проект "Всеукраїнська школа онлайн" [ Редактировать ]
Сьогодні стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Навчання проводитимуть з одинадцяти шкільних предметів. За кожним класом від 5 по 11 закріплять кілька телеканалів - їхній перелік і розклад занять можна дізнатися на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки.
Для проекту понад 40 учителів записали відеоуроки для школярів середніх та старших класів.
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