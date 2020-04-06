Сьогодні стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Навчання проводитимуть з одинадцяти шкільних предметів. За кожним класом від 5 по 11 закріплять кілька телеканалів - їхній перелік і розклад занять можна дізнатися на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки.

Для проекту понад 40 учителів записали відеоуроки для школярів середніх та старших класів.