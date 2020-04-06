Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ [ Редактировать ]
Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ. На YouTube и Vimeo выложили записи с рабочих конференций, занятий в школе, а также частные разговоры, пишет The Washington Post.
В видеозвонках раскрывалась информация о детях, финансовые отчеты компаний, а также интимные подробности. Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что записи сохранялись с помощью сервисов Zoom и находились в онлайн-хранилище без использования паролей.
По умолчанию Zoom не записывает видео, но пользователи могут это сделать без согласия других участников конференций. Всем должно прийти уведомление об этом во время начала записи.
Кроме того, портал Bleeping Computer выяснил, что в приложении для видеоконференций Zoom обнаружена опасная уязвимость, из-за которой сервис непреднамеренно похищал пароли из учетной записи Windows.
Ранее Zoom уже обвиняли в проблемах с безопасностью своего сервиса. В июле 2019 года Apple удалила Zoom со своих компьютеров Mac, поскольку обнаружила серьезную уязвимость, позволявшую хакерам удаленно подключаться к видеокамере пользователей.
Видеоприложение Zoom стало чрезвычайно популярным из-за вынужденного карантина во многих странах из-за коронавируса COVID-19. В марте 2020 года у Zoom было 200 млн пользователей ежедневно вместо 10 млн в декабре 2019 года.
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