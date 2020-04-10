Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о выявленных нарушениях по ситуации с коронавирусом в Николаевской области. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Ляшко надеется, что ситуация в регионе с количеством тестов улучшится.

"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию отсутствия случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме.

Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться", - заявил замминистра.

Напомним, что Николаевская область остается единственной в Украине, где нет коронавируса.

Ранее мы писали, что в Украине за сутки от коронавируса скончались 12 человек.