Феномен Николаевской области: в МОЗ изучили ситуацию [ Редактировать ]
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о выявленных нарушениях по ситуации с коронавирусом в Николаевской области. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Ляшко надеется, что ситуация в регионе с количеством тестов улучшится.
"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию отсутствия случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме.
Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться", - заявил замминистра.
Напомним, что Николаевская область остается единственной в Украине, где нет коронавируса.
Ранее мы писали, что в Украине за сутки от коронавируса скончались 12 человек.
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