По состоянию на утро 10 апреля в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 2203. За последние 24 часа от коронавируса умерли еще 12 украинцев. Об говорится в данных Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, на утро 10 апреля, количество летальных случаев от COVID-19 в Украине увеличилось до 69. Вчера сообщалось о 57 смертей от инфекции.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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