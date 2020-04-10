Молодежное крыло ОПЗЖ и Фонд Оксаны Марченко оказали адресную помощь старикам на Киевщине [ Редактировать ]
Активисты молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" помогли доставить продуктовые наборы пенсионерам на Киевщине. Эти продукты для пенсионеров были приобретены за личные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.
К инициативе подключились около 30 молодых людей из разных уголков Киева и области. Продуктовые наборы были доставлены нуждающимся, которые обратились на горячую линию Благотворительного фонда Оксаны Марченко.
"Это первая партия, которую мы развезли адресно. В пакетах - продукты питания. Растительное масло, макароны, крупы, консервы, сахар, чай и многое другое - все самое необходимое для того, чтобы человек две недели мог находиться дома, чтобы не было необходимости выходить на улицу. Хотел бы сказать спасибо ребятам из молодежного крыла, которые подключились к нашей инициативе", - отметил Алексей Басманов, руководитель горячей линии Фонда Оксаны Марченко.
Помимо продуктов, активисты раздали старикам памятки Минздрава по защите от коронавируса, переведенные на русский язык. И напомнили о мерах предосторожности во время пандемии.
Руководитель молодежного крыла Артем Марчевский убежден, что молодежь, а особенно в такое время, должна помогать старикам. Поэтому молодые люди быстро организовались и предложили свою помощь фонду.
"Я абсолютно убежден, что люди, у которых в жизни все неплохо, есть по две руки, две ноги, обязаны помогать нуждающимся. Честно говоря, наворачиваются слезы, когда слушаешь истории жизни наших стариков. К примеру, женщина одинокая, ходить не может, родственников нет - как ей жить? У нее были запасы, но сейчас закончились. Деньги тоже закончились. А если бы мы не доставили продуктовый набор? В такое время, я считаю, что все мы должны объединяться и помогать. Кто-то возит медиков, кто-то покупает маски, продукты, кто-то это все доставляет. У кого какие есть возможности. Также партия ОПЗЖ перевела на русский язык памятку по защите от коронавируса, подготовленную Министерством здравоохранения, которое не позаботилось о русскоязычном населении Украины. В министерстве памятку перевели на польский, венгерский, румынский, татарский, но упорно продолжают игнорировать русский, на котором разговаривает большая часть населения Украины. Что ж, если им эти люди не нужны, заботиться о них будем мы", - сказал Марчевский.
В дальнейшем активисты планируют провести еще ряд подобных акций. А в будущем - расширить предоставление гуманитарной помощи, оказывать ее и в других регионах страны.
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