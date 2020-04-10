Власти американского города Нью-Йорк решили хоронить неопознанные тела в больших братских могилах.

Об этом сообщает BBC.

По их словам, всех неизвестных жертв решили хоронить на острове Харт, в окрестностях города. Рабочие копают могилы в спецкостюмах.

Известно, что на данный момент число погибших от коронавирусной инфекции в городе перевалило за 5 тысяч человек.

Тела умерших перевозят из морга в больших фурах-рефрижераторах.

Отмечается также, что подобные братские могилы копают и для захоронения умерших бездомных горожан.

Ранее мы писали о том, что в Италии жертв коронавируса обязали хоронить армию. Трупы перевозят в военных грузовиках.