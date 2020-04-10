Коронавирус "косит" Нью-Йорк: погибших хоронят в братских могилах (видео) [ Редактировать ]
Власти американского города Нью-Йорк решили хоронить неопознанные тела в больших братских могилах.
Об этом сообщает BBC.
По их словам, всех неизвестных жертв решили хоронить на острове Харт, в окрестностях города. Рабочие копают могилы в спецкостюмах.
Известно, что на данный момент число погибших от коронавирусной инфекции в городе перевалило за 5 тысяч человек.
Тела умерших перевозят из морга в больших фурах-рефрижераторах.
Отмечается также, что подобные братские могилы копают и для захоронения умерших бездомных горожан.
Ранее мы писали о том, что в Италии жертв коронавируса обязали хоронить армию. Трупы перевозят в военных грузовиках.
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