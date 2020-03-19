В Италии похоронные службы перегружены из-за огромного количества людей, погибших от коронавируса. В помощь им власти привлекли армию, сообщает Reuters.

В частности, военные привлечены к захоронению жертв вируса в городе Бергамо, что к северо-востоку от Милана. Местные жители засняли длинную колонну армейских грузовиков, проехавших по улицам ночью. Позднее военных заметили на городском кладбище.

Ранее местные власти в Бергамо обращались за помощью к центральным властям, поскольку местный крематорий работает круглосуточно, но ритуальные службы все равно не справляются из-за большого количества умерших.

В четверг, 19 марта, официальный представитель министерства обороны Италии армии подтвердил, что 15 грузовиков и 50 солдат были направлены в регионы для помощи в перевозке тел.

В среду в Италии было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса. За один день болезнь унесла 475 жизней. Таким образом общее число погибших почти достигло трех тысяч. Только в регионе Ломбардия, где находится Бергамо, погибло более 300 человек.

Губернатор провинции Ломбардия Аттилио Фонтана предупредил, что врачи и медсестры в больницах работают на пределе своих возможностей.

По количеству инфицированных Италия находится на втором месте в мире после Китая. На данный момент диагноз "коронавирус" подтвержден у 35 713 человек.

19 марта газета Corriere della Sera процитировала слова премьер-министра Джузеппе Конте о том, что правительство продлит экстренные меры по сдерживанию эпидемии. В настоящее время магазинам предписано оставаться закрытыми до 25 марта, а школам - до 3 апреля.

Чиновники заявляют, что могут потребоваться более жесткие меры, поскольку большинство людей не соблюдает карантин и зараженных становится все больше.