Фонд Новинского закупил высокопродуктивные диагностические системы для выявления COVID-19 [ Редактировать ]
Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы закупил в Китае высокопродуктивные диагностические системы, которые позволяют в течение 40 минут выявить заболевание COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.
Три системы iPonatic уже прибыли в Украину и отправлены в государственные медицинские учреждения Херсона, Мариуполя, Кривого Рога.
"Мариупольцы получат возможность быстрой диагностики. Это облегчит постановку диагноза и поможет оперативно оказать правильную медицинскую помощь и использовать протоколы, рекомендованные ВОЗ. Рад, что есть люди, которые готовы помочь жителям Мариуполя преодолеть непростые времена", - прокомментировал доставку оборудования мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Кроме диагностики коронавируса, системы позволяют выявлять респираторные патогены вируса гриппа А и B, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса, риновируса человека, микоплазменной пневмонии.
Преимущества системы в сокращенном цикле тестирования (до 40 мин), интеллектуальной обработке данных (голосовые подсказки, автоматический анализ результатов и т.д.), а также в отсутствии ограничений по размещению устройства и проведения тестирования. Реагенты могут храниться при комнатной температуре. Системы рекомендованы ВОЗ, их результаты могут интегрироваться в национальную медицинскую информационную систему, также возможна интеграция с eHealth.
Ранее Фонд Вадима Новинского закупил в КНР 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких. Также были закуплены свыше 100 тыс единиц средств индивидуальной защиты для медиков.
В Южной Корее Фонд закупил 100 тыс высокоточных тест-систем DialPlexQ, которые позволяют устанавливать наличие инфекции методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени.
Оборудование и тесты уже переданы в региональные специализированные медучреждения.
по теме
Медики шести областей получили от Фонда Новинского современные средства индивидуальной защиты
Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Фонд Вадима Новинского) закупил для медицинских учреждений современные костюмы биозащиты
В Тернополе от коронавируса вылечился первый пациент
В пятницу, 10 апреля, по результатам лабораторных исследований, в Тернополе подтвержден факт первого выздоровления больного коронавирусом
Нарушили самоизоляцию: в Украине создали карту "преступников"
Министерстве цифровой трансформации проанализировали данные с мобильных телефонов людей
В Украине двум частным лабораториям разрешили проводить тесты на коронавирус
В четверг, 9 апреля, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сделал заявление
Как "спасти" пожилых во время пандемии: в Кировоградской епархии УПЦ показали пример
Уже месяц Украина пребывает на карантине в связи с пандемией коронавируса, и в зоне особого риска сегодня находятся пожилые люди, которым рекомендуют не выходить из дома