Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы закупил в Китае высокопродуктивные диагностические системы, которые позволяют в течение 40 минут выявить заболевание COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Три системы iPonatic уже прибыли в Украину и отправлены в государственные медицинские учреждения Херсона, Мариуполя, Кривого Рога.

"Мариупольцы получат возможность быстрой диагностики. Это облегчит постановку диагноза и поможет оперативно оказать правильную медицинскую помощь и использовать протоколы, рекомендованные ВОЗ. Рад, что есть люди, которые готовы помочь жителям Мариуполя преодолеть непростые времена", - прокомментировал доставку оборудования мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме диагностики коронавируса, системы позволяют выявлять респираторные патогены вируса гриппа А и B, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса, риновируса человека, микоплазменной пневмонии.

Преимущества системы в сокращенном цикле тестирования (до 40 мин), интеллектуальной обработке данных (голосовые подсказки, автоматический анализ результатов и т.д.), а также в отсутствии ограничений по размещению устройства и проведения тестирования. Реагенты могут храниться при комнатной температуре. Системы рекомендованы ВОЗ, их результаты могут интегрироваться в национальную медицинскую информационную систему, также возможна интеграция с eHealth.

Ранее Фонд Вадима Новинского закупил в КНР 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких. Также были закуплены свыше 100 тыс единиц средств индивидуальной защиты для медиков.

В Южной Корее Фонд закупил 100 тыс высокоточных тест-систем DialPlexQ, которые позволяют устанавливать наличие инфекции методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени.

Оборудование и тесты уже переданы в региональные специализированные медучреждения.