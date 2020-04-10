"Мы действительно устали": Зеленский рассказал о ситуации с коронавирусом [ Редактировать ]
В пятницу, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам и рассказал о ситуации в стране.
Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но - не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается. В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных.
"Параллельно мы наращиваем собственное производство. За несколько последних дней было отгружено 4000 многократных защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно", - отметил президент.
Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривен. За эти средства будет ощутимо увеличены выплаты врачам, которые противодействуют COVID-19 и осуществлены выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще - предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от коронавируса. Отдельно от средств Фонда почти 30 миллиардов гривен будет направлено нашим пенсионерам.
Напомним, в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах. При этом помимо сроков, которые указаны в трех вышеназванных областях, предлагается ввести ограничения и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля.
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