В Киевской области ужесточают карантин [ Редактировать ]
На выходные и праздники киевлянам ограничили пребывание в общественных местах. Такое решение было принято Киевской областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации.
Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020).
Также комиссия рекомендовала:
- Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.
- Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
- Ограничить доступ к местам захоронений: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.
- Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение правил карантина.
- Рекомендовать гражданам, при первых признаках респираторной инфекции, оставаться по месту пребывания (проживания) и немедленно обращаться за медпомощью.
При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом:
- на 14 календарных дней вводить ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования;
- составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту и контролировать выполнение.
Отметим, что пик заболеваний в Киевской области ожидают с 11 по 20 апреля.
10 апреля комиссия решила ввести соответствующие дополнительные ограничительные меры на территории области.
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