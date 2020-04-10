Под Одессой из санатория сбежала жительница Киева. Она была помещена на на обсервацию из-за угрозы коронавируса. Девушка отправилась домой. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый на брифинге.

На обсервацию на базе отдыха "Портовик" в городе Южный и санаторий имени Пирогова в Куяльнике поместили 70 человек, прибывших из-за границы.

Киевлянка сбежала из санатория имени Пирогова - оттуда в Одесскую инфекционную больницу доставили трех женщин, состояние здоровья которых ухудшилось.

"Однако одна из них самовольно покинула больницу после того, как у нее взяли пробы на коронавирус. Мы выясняем обстоятельства этого происшествия. Этим делом уже занимается Национальная полиция", - сказал Куцый.

При этом глава Нацполиции Одесской области Олег Бех информировал, что эта женщина уже находится в Киеве и на нее был составлен админпротокол.

Напомним, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля обсервации и самоизоляции.