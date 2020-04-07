В Украине запустили мобильное приложение для контроля обсервации и самоизоляции [ Редактировать ]
В Украине запустили мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции из-за коронавируса. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима.
Об этом заявил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.
Он отметил, что в случае фиксации нарушения режима карантина человека оштрафуют.
"В течение 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений в день. Нужно будет сделать свое фото, и во время фотографирования будет включаться геолокация", - сообщил Федоров.
По его словам, есть три целевые аудитории программы:
- люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации;
- больные, которые находятся на домашнем лечении;
- лица с подозрением на коронавирусную болезнь.
Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточили карантинные меры.
Ранее сообщалось, что в Черкассах больные коронавирусом сбежали из больницы. Также в Киеве 60 человек сбежали с обсервации.
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