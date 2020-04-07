В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции и обсервации/ Фото: day.kyiv.ua

В Украине запустили мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции из-за коронавируса. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима.

Об этом заявил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.

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Он отметил, что в случае фиксации нарушения режима карантина человека оштрафуют.

"В течение 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений в день. Нужно будет сделать свое фото, и во время фотографирования будет включаться геолокация", - сообщил Федоров.

По его словам, есть три целевые аудитории программы:

люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации;

больные, которые находятся на домашнем лечении;

лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточили карантинные меры.

Ранее сообщалось, что в Черкассах больные коронавирусом сбежали из больницы. Также в Киеве 60 человек сбежали с обсервации.