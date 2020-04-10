Лечить коронавирус в Украине будут при помощи японского препарата "Фавипиравир". Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Группа лучших украинских докторов и экспертов взяла за основу стандарт лечения, который применяется в Китае, Италии, США и создала свой собственный стандарт для Украины. В связи с тем, что стандарты постоянно обновляются, поскольку они основываются на доказательной медицине, мы увидели хорошие результаты в Японии и Австрии на новый лекарственный препарат "Фарипиравир". Эксперты решили внести изменения в украинский протокол", - сказал Максим Степанов.

По его словам, сейчас главная задача Министерства здравоохранения - обеспечить больницы лекарственными препаратами.

"На прошлой неделе мы получили три тысячи упаковок "Плаквенила" в качестве гуманитарной помощи. Лекарства сразу были отправлены в больницы по всей Украине. Мы постоянно поддерживаем связь с нашими иностранными партнерами относительно поставок в Украину эти лекарств. Наша задача - чтобы у докторов была возможность лечить, и чтобы у нас снижалось количество умерших. На сегодня смертность в Украине составляет 3,1 процента", - сообщил Максим Степанов.

"Плаквенил" широко применяется при лечении больных системной красной волчанкой. С началом пандемии коронавируса его начали использовать и для лечения COVID-19. Это вызвало ажиотажный спрос на этот медикамент в аптеках.

"Фавипиравир" ("Т-705", "Авиган" и "Фавипир") - противовирусный препарат, разработанный японской компанией "Тояма Кемикал". Он используется против многих РНК-вирусов. Данное лекарство продается по рецепту и купить его для собственных нужд практически невозможно.