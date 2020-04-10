Изменился протокол лечения коронавируса: что и в каких дозах назначают [ Редактировать ]
В Украине обновили протокол лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.
Изменения в лечении, которые позволят эффективнее бороться с коронавирусом, сделаны на основе новых данных из Японии, Австрии и других стран.
"Над обновлением протокола лечения больных COVID-19 мы работаем постоянно. В круглосуточном режиме отслеживаем лучший практический опыт других стран в борьбе с коронавирусом, а также собственный, и будем при необходимости вносить в протокол изменения для более эффективного результата лечения. В частности, сегодня наши специалисты определили более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарат «Фавипиравир", - отметил Максим Степанов.
В обновленной версии протокола указана подробная информация о дозировках препаратов и прописан усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов. Также обновлены противопоказания - согласно рекомендациям по лечению больных COVID-19, принятым в Бельгии.
Фавипиравир ("Т-705", "Авиган" и "Фавипир") - противовирусный препарат, разработанный японской компанией "Тояма Кемикал". Он используется против многих РНК-вирусов. Данное лекарство продается по рецепту и купить его для собственных нужд практически невозможно.
Кроме того, в Минздраве планирует усиленно контролировать оборот препаратов от коронавируса. С учетом побочных действий они должны применяться только в больницах и под контролем медиков.
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