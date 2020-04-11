В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"По данным "Укргидрометцентра", ночью 12 апреля по всей Украине, 13 апреля на Левобережье - сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый), ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (И уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

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В Киеве ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2 ° (И уровень опасности - желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-2 ° (II уровень опасности - оранжевый).

В Киевской области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 ° (И уровень опасности - желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый).

Ранее мы писали о том, какая погода ждет украинцев 11 апреля.