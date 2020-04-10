В 2020 году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 12 апреля, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

История

В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Накануне, в городе Вифании, он воскресил мужчину по имени Лазарь.

Жители Иерусалима, узнав об этом, встречали Господа, расстилая на его пути пальмовые ветки в знак почтения и уважения. В результате это ветви стали символом данного праздника.

Традиции

В Украине пальмы заменили ветками ивы. Это дерево издавна почитаемо среди украинцев, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

В Вербное воскресенье всегда было принято освящать веточки вербы в церкви.

В этом году из-за карантина в связи с пандемией коронавируса церкви будут проводить богослужения в Вербное воскресенье в режиме онлайн. Поэтому вербу можно будет освятить самостоятельно с помощью святой воды и читая соответствующие молитвы.

Приметы

В Вербное воскресенье люди друг друга легко касаются лозой, говоря: "Не я бью, лоза бьет, отныне через неделю – Пасха".

Заведено считать, что веточки вербы после освящение приобретают магические свойства. Повешенная в красном углу освященная ивовая ветвь оберегает жилище от молний.

Также принято втыкать веточки ивы на огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от бурь, града, сильных дождей и урожай будет в этом году удачным.

В Вербное воскресенье волосы расчесывают и говорят: "Вода, иди в землю вместе с головной болью". Затем расческу кладут в воду и ею поливают вербу.

Считается, что пересаженное в этот день комнатное растение будет хорошо расти и принесет удачу.

Также в Вербное воскресенье знахари запасались вербой, делая из нее впрок отвары и порошки.

Мужчины носили почки вербы в качестве талисмана для силы, а девушки - как помощь в зачатии малыша.

Утром в воскресенье нужно вбить в стену колышек из ивы, чтобы избавить человека от страхов и подарить решительность.

Считается, что если вербу посадить у колодца, то она будет очищать воду, убирая оттуда ил и грязь.

Вербой на День святого Юра впервые после зимы выгоняли скот пастись на поля. Так животные должны были получить здоровье и силу.

Вербовыми веточками старину отгоняли грозовые облака.

Сухой веточкой прошлогодней вербы в старину разжигали печи под выпекание пасок.

Считается, что если в Вербное воскресенье погода будет теплой и ясной, то можно ждать хорошего урожая фруктов. А если в этот день будет мороз - будет урожай яровых хлебов.

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