Вербное воскресенье 12 апреля: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В 2020 году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 12 апреля, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи.
История
В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Накануне, в городе Вифании, он воскресил мужчину по имени Лазарь.
Жители Иерусалима, узнав об этом, встречали Господа, расстилая на его пути пальмовые ветки в знак почтения и уважения. В результате это ветви стали символом данного праздника.
Традиции
В Украине пальмы заменили ветками ивы. Это дерево издавна почитаемо среди украинцев, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.
В Вербное воскресенье всегда было принято освящать веточки вербы в церкви.
В этом году из-за карантина в связи с пандемией коронавируса церкви будут проводить богослужения в Вербное воскресенье в режиме онлайн. Поэтому вербу можно будет освятить самостоятельно с помощью святой воды и читая соответствующие молитвы.
Приметы
- В Вербное воскресенье люди друг друга легко касаются лозой, говоря: "Не я бью, лоза бьет, отныне через неделю – Пасха".
- Заведено считать, что веточки вербы после освящение приобретают магические свойства. Повешенная в красном углу освященная ивовая ветвь оберегает жилище от молний.
- Также принято втыкать веточки ивы на огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от бурь, града, сильных дождей и урожай будет в этом году удачным.
- В Вербное воскресенье волосы расчесывают и говорят: "Вода, иди в землю вместе с головной болью". Затем расческу кладут в воду и ею поливают вербу.
- Считается, что пересаженное в этот день комнатное растение будет хорошо расти и принесет удачу.
- Также в Вербное воскресенье знахари запасались вербой, делая из нее впрок отвары и порошки.
- Мужчины носили почки вербы в качестве талисмана для силы, а девушки - как помощь в зачатии малыша.
- Утром в воскресенье нужно вбить в стену колышек из ивы, чтобы избавить человека от страхов и подарить решительность.
- Считается, что если вербу посадить у колодца, то она будет очищать воду, убирая оттуда ил и грязь.
- Вербой на День святого Юра впервые после зимы выгоняли скот пастись на поля. Так животные должны были получить здоровье и силу.
- Вербовыми веточками старину отгоняли грозовые облака.
- Сухой веточкой прошлогодней вербы в старину разжигали печи под выпекание пасок.
- Считается, что если в Вербное воскресенье погода будет теплой и ясной, то можно ждать хорошего урожая фруктов. А если в этот день будет мороз - будет урожай яровых хлебов.
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