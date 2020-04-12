Папа Римский Франциск провел пасхальную воскресную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. Из-за пандемии коронавируса она проходила за закрытыми дверьми без прихожан, но транслировалась во многих странах, сообщает Reuters.

Под сводами пустой базилики Понтифик обратился с традиционным посланием к верующим Urbi et Orbi ("Городу и Миру"), в котором призвал все страны к прекращению войн и ослаблению санкций. Только так можно в самые короткие сроки добиться победы над инфекцией, которая угрожает человечеству.

"В нынешних условиях пусть будут ослаблены международные санкции, которые препятствуют оказанию странами достойной поддержки населению. Чтобы все державы могли обеспечивать нужды своих граждан, сокращая, если вообще не прощая, долги наиболее бедных стран. Безразличие, эгоцентризм, разделение и забывчивость - это не слова, которые мы хотим услышать в это время",- сказал глава Римско-католической церкви.

Говоря о необходимости прекратить войны, Понтифик отдельно упомянул Сирию, Йемен, Ирак, Ливан, Палестину и восточную Украину. Он выразил обеспокоенность будущим Европы и предупредил, что Европейский Союз рискует распасться, если не придет к единому решению, как помочь экономике восстановиться.

Папа Римский отметил, что из-за пандемии многие проводят Пасху в одиночестве и трауре, озадаченные экономическими проблемами.

"Я думаю и молюсь сегодня в первую очередь о тех, кто пострадал от коронавируса: о больных, умерших и их родственниках, оплакивающих своих близких, с которыми иногда не успели даже попрощаться", - сказал Франциск.