Папу Римского проверили на коронавирус [ Редактировать ]
Папу Римского Франциска проверили на коронавирус, его тесты оказались отрицательными. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero.
Отмечается, что 83-летний Папа уже неделю простужен. В воскресенье во время встречи с верующими у него был сильный кашель.
"Когда после недавнего визита в Бари и многочисленных встреч с людьми со всего мира у Папы Франциска была повышенная температура и боль в горле, врачи обследовали его на наличие коронавируса. Поскольку тест не подтвердил SARS-CoV-2, Папа мог продолжать отправлять утренние мессы и принимать визиты в доме Святой Марты, где он живет", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Ватикан официально не заявлял об обследовании понтифика. С самого начала болезни официальные лица сообщали, что Папа Римский простужен, а оснований ставить другие диагнозы нет.
При этом Папа Франциск впервые отменил отступление от Великого поста в папстве из-за простуды.
Ранее сообщалось о том, что Папа Римский публично извинился за инцидент с женщиной.
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