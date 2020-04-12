Аварийную посадку истребителя в Мелитополе расследует ГБР [ Редактировать ]
В Мелитополе Запорожской области во время плановой посадки на территории одной из воинских частей был поврежден истребитель "МиГ-29". Авария произошла вечером 10 апреля по вине пилота, который нарушил правила полетов, сообщает Государственное бюро расследований.
В результате жесткой посадки люди не пострадали, а военному самолету был нанесен серьезный ущерб. Следователи ГБР изучают взлетно-посадочную полосу и выясняют причины происшествия.
По предварительным данным, виноват пилот машины. Против него возбуждено уголовное дело по статье 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия. Летчику грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
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