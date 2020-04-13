В ВСУ подтвердили 19 случаев коронавируса [ Редактировать ]
По состоянию на 07:00 понедельника, 13 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания COVID-19, 1 человек выздоровел и 1 летальный случай.
Об этом сообщили в пресс-службе Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
"По состоянию на вечер 12 апреля в ВС Украины с помощью ПЦР тестирования был подтвержден еще один случай заболевания COVID-19 у работника ВС Украины. 08.04.2020 года он был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. Состояние здоровья стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находится 214 военнослужащих. У 25 человек изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.
"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - подчеркивают в ведомстве.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.
Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Украине уже перевалило за 3000.
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