По состоянию на 07:00 понедельника, 13 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания COVID-19, 1 человек выздоровел и 1 летальный случай.

Об этом сообщили в пресс-службе Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

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"По состоянию на вечер 12 апреля в ВС Украины с помощью ПЦР тестирования был подтвержден еще один случай заболевания COVID-19 у работника ВС Украины. 08.04.2020 года он был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. Состояние здоровья стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находится 214 военнослужащих. У 25 человек изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - подчеркивают в ведомстве.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Украине уже перевалило за 3000.