Во вторник, 7 апреля, первую смерть из-за коронавируса COVID-19 зафиксировали в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Как отмечается, диагноз COVID-19 женщине подтвердили 6 апреля.

"Что касается умершей: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области, с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ВСУ зарегистрировано 4 случая COVID-19. На изоляции 87 военных.

Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.