Препарат нелфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекции CОVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Токай в Исехаре, результаты их исследований опубликованы на портале препринтов bioRxiv.

Нелфинавир — антиретровирусный препарат, который в комбинации с другими лекарствами используют для лечения ВИЧ. Японские ученые изучили девять схожих препаратов и исследовали, как они влияют на новый коронавирус. Была найдена закономерность в использовании нелфинавира и снижении репликационной активности SARS-CoV-2.

При этом ученые отмечают, что проверенного стопроцентного средства против нового коронавируса еще не найдено, поэтому нужно разрабатывать новые противовирусные препараты.

Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, по состоянию на 10:00 13 апреля коронавирусом во всем мире заболели 1,85 млн человек. Из них более 114 тысяч умерли.