В Японии нашли препарат, блокирующий размножение коронавируса [ Редактировать ]
Препарат нелфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекции CОVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Токай в Исехаре, результаты их исследований опубликованы на портале препринтов bioRxiv.
Нелфинавир — антиретровирусный препарат, который в комбинации с другими лекарствами используют для лечения ВИЧ. Японские ученые изучили девять схожих препаратов и исследовали, как они влияют на новый коронавирус. Была найдена закономерность в использовании нелфинавира и снижении репликационной активности SARS-CoV-2.
При этом ученые отмечают, что проверенного стопроцентного средства против нового коронавируса еще не найдено, поэтому нужно разрабатывать новые противовирусные препараты.
Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, по состоянию на 10:00 13 апреля коронавирусом во всем мире заболели 1,85 млн человек. Из них более 114 тысяч умерли.
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