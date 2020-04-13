"У нас страсть": Брежнева призналась, как проводит время на карантине с Меладзе [ Редактировать ]
Известная певица Вера Брежнева находится на самоизоляции и остается дома вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой, 10-летней Соней. В YouTube-шоу "Люкс ФМ" она подробно рассказала, как у них с супругом проходят карантинные будни.
Певица призналась, что на карантине стала больше общаться с поклонниками, делиться милыми домашними видео и давать в сети советы по уходу за собой и питанию.
По словам Веры, у них с мужем не возникает никаких конфликтов - наоборот, он очень доволен, что жена теперь все время рядом.
"Это мечта Константина - быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив. И Сара счастлива. Соня, к сожалению, осталась в Америке, не успела прилететь. В ее университете объявили карантин чуть-чуть позже, и она училась до последнего. У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы - грузин и украинка. У нас страсть", - призналась исполнительница.
Брежнева рассказала, что ее дочка сейчас учится онлайн, а Константин работает в своей домашней студии. Сама певица занимается уборкой, тренируется, и проводит прямые эфиры. Однако за обедом вся семья собирается вместе.
Звезда отметила, что уже привыкла все время находиться дома и даже наслаждается этим временем.
"На вторую неделю стала понимать: что-то не так. Мой организм просил выйти на улицу, я стала сходить с ума. Этот период был самым сложным, когда мне нужно было просто привыкнуть, что я все время в одном помещении. Вторую неделю была ломка, а сейчас я просто наслаждаюсь. Я - хозяюшка: готовлю, прибираю", - подытожила Вера.
Кроме того, певица призналась, что старается не есть ничего, что может плохо отразиться на ее фигуре, поэтому у них дома из сладкого можно найти только мед.
Ранее мы писали о том, что Брежнева и Меладзе перепели хит Монатика.
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