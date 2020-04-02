Брежнева и Меладзе перепели хит Монатика [ Редактировать ]
Известная исполнительница Вера Брежнева вместе с мужем композитором Константином Меладзе перепели трек Монатика "Вечность". Соответствующее видео появилось в Instagram певицы.
Ролик был снят в студии композитора. Константин сначала аккомпанировал Вере, которая снялась без макияжа, а потом и сам исполнил припев.
Свою интерпретацию хита супруги записало в честь дня рождения Монатика, таким образом, поздравив его с праздником. 1 апреля артисту исполнилось 34 года.
В комментариях подписчики пишут, что это лучшее поздравление, которое мог получить Дмитрий в свой день рождения.
Ранее сообщалось, что Никитюк рассмешила поклонников, а также Регина Тодоренко поразила фото с отдыха.
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