Известная исполнительница Вера Брежнева вместе с мужем композитором Константином Меладзе перепели трек Монатика "Вечность". Соответствующее видео появилось в Instagram певицы.

Ролик был снят в студии композитора. Константин сначала аккомпанировал Вере, которая снялась без макияжа, а потом и сам исполнил припев.

Свою интерпретацию хита супруги записало в честь дня рождения Монатика, таким образом, поздравив его с праздником. 1 апреля артисту исполнилось 34 года.

В комментариях подписчики пишут, что это лучшее поздравление, которое мог получить Дмитрий в свой день рождения.

Ранее сообщалось, что Никитюк рассмешила поклонников, а также Регина Тодоренко поразила фото с отдыха.