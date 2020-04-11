Подушка на голое тело: Слава Каминская с дочкой присоединились к звездному флешмобу [ Редактировать ]
Среди звезд украинского шоу-бизнеса стремительно набирает популярность новый флешмоб под названием Pillow challenge, в рамках которого участники используют подушки и одеяла вместо одежды.
Популярная певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская и ее четырехлетняя дочь Лаура решили присоединиться к звездному челенджу. Фото артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Для создания стильного лука мама и дочка выбрали красивые подушки. Свои самодельные "платья" они перетянули черными поясами. Слава дополнила образ темно-серыми ботфортами на каблуке, а Лаура примерила мамины туфли-лодочки пудрового оттенка.
"Челенджи – это побочка популярности", – прокомментировала фото Каминская.
Стоит отметить, что такие образы пришлись по душе подписчикам певицы. "Самые красивые подушечницы", "Стильно, модно, молодежно!", "Очень, очень красивые, стильные, гламурные!", "Крутой лук!" - пишут в комментариях поклонники.
Ранее к флешмобу #quarantinepillowchallenge присоединились телеведущая Леся Никитюк, бывшая участница группы NIKITA DJ NANA, солист группы O. Torvald Женя Галич и другие знаменитости.
Также мы писали о том, что Слава Каминская напугала сменой имиджа.
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