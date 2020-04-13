Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не приведет к восстановлению цен на "черное золото", считают аналитики банка Goldman Sachs. В ближайшее время нефтяные котировки продолжат падать, поскольку реальное падение спроса на углеводороды в разы превышает объемы сокращении добычи, о которых договорились экспортеры, пишет Reuters.

В рамках соглашения страны ОПЕК+ намерены с 1 мая снизить объемы добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По сравнению с первым кварталом текущего года, сокращение составит всего 4,3 млн баррелей в день. Даже если на снижение объемов добычи согласятся страны "Большой двадцатки" (G20), этого окажется недостаточно для восстановления цен на рынке.

Реальное падение спроса на нефть из-за коронавируса в апреле - мае составит около 19 млн баррелей в день, говорится в прогнозе Goldman Sachs. Исходя из этого в банке ожидают, что в ближайшие месяцы нефтяные котировки обваляться еще больше. Прогноз на нефть марки Brent - 20 долларов за один баррель.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что уже в третьем квартале 2020 года пандемия коронавируса будет побеждена. Восстановление производства и активизация деловой жизни вызовет резкий рост спроса на энергоносители и рост цен. К началу 2021 году нефть может подорожать до 52 долларов за баррель.

Как сообщали "Подробности", утром 13 апреля цены июньских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent выросла лишь на 4% - до 32,8 долларов за баррель.