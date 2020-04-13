Пожар в Чернобыле: огонь подбирается к хранилищам радиоактивных отходов [ Редактировать ]
В понедельник, 13 апреля, член общественного совета при госагентстве по управлению зоною отчуждения Ярослав Емельяненко заявил о том, что пожар в зоне отчуждения в Чернобыле добрался до Припяти. Кроме того, он стремительно распространяется, вопреки усилиям спасателей. Об этом он сообщил в Facebook.
У меня два варианта: или до Кабмин не доносят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году. Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов Подлесный, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.
Емельяненко подчеркивает опасность ситуации и указывает на отсутствие должной реакции от правительства и ГСЧС.
Зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений - у них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это ок. И то, что эта серия поджогов, по всем юридическим признакам, является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным - это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная. На место не допускают волонтеров и журналистов.
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды. Ранее мы писали, что под Киевом вспыхнула электроподстанция.
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