Турецкие выпустили десятки тысяч сирийских беженцев, находившихся в центрах депортации. О массовом передвижении мигрантов в сторону границы с Грецией свидетельствуют снимки со спутников, сообщает The Times.

Опасаясь массового наплыва мигрантов, власти Греции привели в повышенную готовность армию и пограничные силы. Разведка страны подтвердила, что к границе направляются несколько колонн беженцев, каждая из которых насчитывает несколько тысяч человек. Их прибытие ожидается в течение нескольких следующих дней, приходящихся на пасхальные праздники.

В Афинах опасаются повторения ситуации 2015-2016 годов, когда из Сирии в Европу хлынул поток мигрантов, насчитывающий более одного миллиона человек. В Греции остаются более 100 тысяч иностранцев, добивающихся убежища.

Кроме того, власти Греции обеспокоены тем, что многие из тех, кто сейчас направляется к западной границе Турции, могут быть заражены коронавирусом.

В 2016 году Турция и Европейский союз заключили соглашение. Анкара согласилась удерживать у себя беженцев из Сирии в обмен на финансовую помощь. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял европейских партнеров в нарушении условий соглашения. В конце февраля турецкие власти заявили, что останавливать сирийских беженцев на пути в Европу больше не будут.