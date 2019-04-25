В 2018 году убежище в ЕС получили более 300 000 человек, что на 40% меньше, чем годом ранее (533 000), сообщает "Европейская правда".

По статистике, около 333 400 человек признали нуждающимися в международной защите, большинство из них - сирийцы (96 100), афганцы (53 500) и иракцы (24 600), бежавшие от конфликта или преследования на родине. При этом почти 70% сирийцев приняла Германия.

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Германия, Италия и Франция были странами ЕС, принявшими наибольшее число искателей убежища.

Среди тех, кто получил защиту, 163 800 человек получили статус беженца, 100 300 - субсидиарную защиту и 69 300 человек - разрешение на пребывание по гуманитарным причинам.

Также в прошлом году в ЕС уменьшилось количество просителей убежища из Украины - 8 490 заявлений, из которых 1 635 были удовлетворены при первой инстанции и 415 - получили положительные окончательное решение.

Раньше сообщалось о том, что Еврозона останется без купюр в 500 евро.