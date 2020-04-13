Нафтова угода. Напередодні, країни ОПЕК на екстреному засіданні, яке безперервно тривало майже три доби, змогли домовитися про скорочення видобутку "чорного золота". Експерти кажуть - це врятувало ринок від хаосу, але водночас - Росія змушена тепер піти на невигідні для себе умови. Що ця домовленість змінить для світу? Розбирався Дмитро Анопченко.

Ситуація проста: через коронавірус майже на чверть впав попит на нафту, адже знизилося виробництво. Запаси "чорного золота" зараз величезні, а місця для них вже практично немає. І на цьому тлі почалась "цінова війна", коли Саудівська Аравія зіграла на зниження, щоб вибити з ринків Росію. Але тут штати не могли не втрутитися. Дональд Трамп стривожено заговорив - світові ціни на нафту потрібно стабілізувати, інакше сланцева індустрія США може не встояти. Сланцева нафта дорога, її виробники через падіння цін можуть збанкрутувати, а отже - будуть втрачені десятки тисяч робочих місць, що в умовах рекордного безробіття через пандемію Трамп допустити просто не може.

Дональд Трамп, президент США:

Нафти - величезний надлишок. І ми не можемо допустити, аби щось зашкодило нашій потужній промисловості. Також ми не хочемо, щоб був завданий удар по робочих місцях у тому ж Техасі, у Дакоті, Оклахомі та й будь-де в Америці.

Тому Вашингтон і тиснув як міг. Увесь минулий тиждень вели телефонні переговори то з Ер-Ріядом, то з Москвою, то втрьох і потисли.

Із самого ранку п'ятниці в режимі відеоконференції 23 країни намагалися домовитися про скорочення видобутку нафти на 10 мільйонів барелів на добу, а це 10% світових обсягів. Торгувалися аж до неділі, і, зрештою, уклали угоду, яка запрацює із 1 травня.

Коментуючи її, міністр енергетики США заявив - нафтова галузь Америки тепер "дуже скоро відновиться від наслідків падіння цін і навіть зміцниться". У Кремлі коментують - мовляв, "нові домовленості дозволять утримати ціни від обвалу". Ринки і дійсно обережно, але відреагували. На Лондонській біржі вартість нафти піднялась на 4 з половиною відсотка, до майже 33 доларів за барель. Однак експерти в оцінках можливого ефекту від угоди досить скептичні. Та при цьому визнають - якщо б документ не підписали, ціни на нафту могли б упасти навіть нижче 10 доларів за барель, а це взагалі менше собівартості.

Агентство Bloomberg, поспілкувавшись зі своїми джерелами у світовому нафтовому бізнесі, коментує угоду так: "Путін переграв сам себе". Адже ще на початку березня відмовлявся від скорочення видобутку, а зараз змушений був погодитися на куди менш вигідні для Росії умови, щоб закінчити цінову війну. Bloomberg називає нову домовленість "чутливою невдачею" для Москви.

А це в свою чергу - як пише агентство - стримує Росію у її спробах відновити свій вплив у світі і особливо на Близькому Сході, де Москва активно втручається, зокрема і у Лівії і у Сирії. Але якщо не брати до уваги політику, переможців у "ціновій війні" немає. Адже світова економіка і без того розбалансована наслідками коронавірусу. І "нафтовий удар" ще більше зашкодив би її стабільності, відновлювати, яку за всіма прогнозами доведеться навіть не один рік.