По состоянию на понедельник, 13 апреля, огонь находится в нескольких километрах от Припяти. Беларусь заявила о готовности привлечь свою авиацию для обуздания огня. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

"Однако, украинская сторона пока не дает разрешение", - рассказал Ярослав Емельяненко, председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров.

К тушению уже привлекли Нацгвардию.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды. Ранее мы писали, что под Киевом вспыхнула электроподстанция.