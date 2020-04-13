Пожар в Чернобыле: Украина не дает разрешение на помощь Беларуси [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 13 апреля, огонь находится в нескольких километрах от Припяти. Беларусь заявила о готовности привлечь свою авиацию для обуздания огня. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
"Однако, украинская сторона пока не дает разрешение", - рассказал Ярослав Емельяненко, председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров.
К тушению уже привлекли Нацгвардию.
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды. Ранее мы писали, что под Киевом вспыхнула электроподстанция.
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