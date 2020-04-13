Фонд Вадима Новинского привез в Украину 1 миллион медицинских масок [ Редактировать ]
В воскресенье из аэропорта многомиллионного города Гуанчжоу (Китай) в Украину была доставлена очередная партия гуманитарного груза медицинского назначения, закупленного в Китайской Народной Республике Благотворительным Фондом Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы".
На этот раз это миллион сертифицированных медицинских масок, которые в самые ближайшие дни поступят в медучреждения Херсонской, Николаевской, Донецкой (в том числе города Мариуполя), Запорожской и Днепропетровской областей (в том числе города Кривого Рога), а также будут бесплатно раздаваться всем желающим в приходах УПЦ по всей стране для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных Пасхальных Службах в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. Кроме того, часть масок будет передана для обеспечения безопасности сотрудников на предприятиях, входящих в группу Смарт-Холдинг.
Этот гуманитарный груз доставлен в Украину одним из самолетов авиакомпании SkyUp в рамках анонсированной Президентом Владимиром Зеленским программы специальных грузовых авиарейсов, которые сейчас выполняются до десяти раз в неделю.
Оперативное таможенное оформление и погрузка в самолет в китайском аэропорту стали возможны благодаря личному содействию Генерального консула Украины в Гуанчжоу Дмитрия Камкова. В Фонде Вадима Новинского отметили:
Мы действительно очень благодарны за помощь и совместную слаженную работу как Дмитрию, так и всему коллективу Дипкорпуса Украины в КНР во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Сергеем Камышевым, а также сотрудникам специально созданного для этих операций Штаба при Офисе Президента Украины и сотрудникам авиакомпании SkyUp, которая сегодня выполняет миссию основного перевозчика медицинских грузов для борьбы с эпидемией, организованных по линии упомянутого выше Штаба при ОПУ.
Напомним, в начале апреля в Украину прибыли закупленные Фондом в Китае 3 высокоточные и высокопродуктивные диагностические системы для выявления заболевания COVID-19 и 10 специализированных боксов для транспортировки больных с инфекцией или подозрением на инфекцию. Данные боксы дают возможность медработникам производить необходимые действия для оперативного оказания помощи пациентам во время транспортировки, при этом обеспечивают безопасность как для самого пациента, так и для сопровождающего его медицинского персонала.
Фонд также организовал закупку крупнейшей партии высокоточных ПЦР тест-систем DialPlexQ™️ - 100 000 экземпляров из Южной Кореи. Они уже распределены по лабораториям МОЗ всех областей Украины.
Начиная с марта 2020 года Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы производит закупки в КНР высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких (десять из которых уже прибыли в Украину и переданы медицинским учреждениям), десятки тысяч экспресс-тестов, тысячи костюмов и респираторов высшей степени защиты для медиков. Они доставлены в Донецкую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области.
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